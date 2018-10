KSA Habiba geeft het startschot voor een nieuw speeljaar

Heers - KSA Habiba startte onlangs het 19de werkjaar aan de lokalen in de Weerstandersstraat. Het thema van dit jaar is ‘Groei uit jezelf’.

"Hiermee benadrukt KSA de kans om je te ontpoppen zoals nergens anders", vertelt Laurien Gelaesen van de hoofdleiding. "Samen baan je je een weg doorheen verschillende leeftijdsgroepen om uiteindelijk met zoveel ervaringen en vaardigheden uit jezelf te groeien." Op de startdag mocht Habiba 117 kinderen verwelkomen, onder wie een 25-tal nieuwkomers. "De leidingsploeg bestaat uit 20 vaste monitoren, we kunnen ook rekenen op onze volwassen begeleiding en freelancers. Zij staan elke zaterdag klaar om jongens en meisjes tussen 5 en 18 jaar een plezante namiddag te bezorgen. Op de startdag verdelen we de leden in vijf leeftijdsgroepen. Aan de hand van een levende ‘wie is het’ proberen ze te weten te komen wie dit jaar hun nieuwe leiding wordt." Topdagen voor KSA Habiba zijn de jaarlijkse kerstmarkt, winterse barbecue en het moederdagontbijt. Het absolute hoogtepunt van het werkjaar is het zomerkamp in augustus.