Dierendag met hondenwandeling

Heers - Nu zondag (7 oktober) organiseert de gemeente de vierde editie van de Dierendag aan het administratief centrum. De opbrengst van deze diervriendelijke namiddag gaat naar het dierenasiel van Sint-Truiden en de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.

Zondagnamiddag staan er allerlei activiteiten aan het gemeentehuis op het programma. “Er is een bewegwijzerde hondenwandeling uitgestippeld van ongeveer 6 km door onze gemeente”, vertelt bevoegd schepen Kristof Pirard. “Iedereen is welkom, met of zonder hond. Starten kan vanaf 14 uur, inschrijven kan ter plaatse voor 4 euro. Daarnaast zijn er doorlopend demo’s gehoorzaamheid, pakwerk en behendigheid van de Hondenschool Borgloon, evenals een demonstratie hondenverzorging.”

Dierenasiel

De gemeente doet bovendien een warme oproep om zondag allerlei voeding en materiaal voor honden en katten mee te brengen. “Wij bezorgen alles achteraf aan het dierenasiel van Sint-Truiden. Men heeft vooral nood aan katten- en hondeneten in blik, hondenbrokken, speeltjes, kattenbakvulling, kuis- en ontsmettingsproducten. Je kan hiervoor ook in de week, tot en met 5 oktober, terecht bij de dienst sociale zaken in de buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje.”