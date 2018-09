Ontdek Rukkelingen-Loon te voet

Heers - Een groepje inwoners heeft in Rukkelingen-Loon, in het kader van het leaderproject ‘Ontdek het dorp’, een wandeling van 2,5 kilometer uitgestippeld om bezoekers kennis te maken met het rustieke dorpje.

“Dit project wordt uitgevoerd in het leadergebied Haspengouw-Voeren en in het leadergebied Kempen-Maasland”, vertelt Seppe Jacobs van Innovatiesteunpunt, dat samen met Landelijke Gilden het project uitvoert. “’Ontdek het dorp’ werkt in 14 Limburgse dorpen met een participatieve methodiek om de mensen samen te brengen en te werken naar een tastbare realisatie. Het opzet is om met een zo divers mogelijke bewonersgroep een wandelroute te maken binnen een dorp waarmee het dorp verkend kan worden. De route wordt door een werkgroep van bewoners volledig uitgewerkt. Alledaagse, eigentijdse en historische gebeurtenissen horen thuis in het verhaal langs de route. Dat kan gaan van monumenten, landschapselementen tot culturele en sportieve voorzieningen en zelfs familiale gebeurtenissen. Na de ontwikkeling van de route wordt deze vastgelegd op de website www.ontdekhetdorp.be.”

9 locaties

Een team van 4 inwoners en leden van de Landelijke Gilde Heers-Zuid werkte de route in Rukkelingen-Loon uit. “De gemeente Heers zorgde voor de communicatieve en logistieke ondersteuning”, zegt Seppe Jacobs. “Deze route kan eventueel worden uitgebreid met een Verborgen Moois-wandeling doorheen het Hornebos, beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.” De wandellus van ongeveer 2,5 km start aan de houten bank van ‘Ontdek het dorp’ voor buurthuis De Schuur in de Sweetstraat en leidt de wandelaars langs 9 verschillende locaties in het dorp. Zo wandel je onder meer langs de voormalige voetbalvelden van Rukkelingen-Loon, passeer je het ‘Keusterssteegske’ - een eerbetoon aan landbouwer Frans Van Eyck – en kom je meer te weten over de legendarische zomerfeestjes ‘op het broek’ van de jeugd van Rukkelingen. Het eindpunt van de route is het huis van Elisabeth uit de tv-serie Katarakt.