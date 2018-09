270 jonge lopers op scholenveldloop

Batsheers / Bovelingen / Gutschoven / Heers / Heks / Horpmaal / Klein-Gelmen / Mechelen-Bovelingen / Mettekoven / Opheers / Rukkelingen-Loon / Vechmaal / Veulen - Vorige woensdag hield de gemeente de 20ste editie van de scholenveldloop in het kader van de 30ste Vlaamse veldloopweek voor scholen.

De voetbalterreinen van Heers waren het sportieve strijdtoneel voor de 270 leerlingen van basisscholen Kers & Pit en De Bilter. “Het concept was hetzelfde als vorig jaar”, vertelt Katleen Houben van de sportdienst. “Na een ritmische opwarming op muziek kunnen alle meisjes en jongens zich, apart en per leerjaar, met elkaar meten. Daarna mogen de eerste drie mogen op het podium om een gouden, zilveren of bronzen medaille in ontvangst te nemen van de burgemeester en de schepenen. Deelnemen is hier wel belangrijker dan winnen, want elk kind krijgt een medaille en een loopdiploma. Deze scholenveldloop is in de eerste plaats een sportief gebeuren met een intense voorbereidingsfase op school. De scholen werken vanaf de start van het schooljaar aan de fysieke uithouding van de kinderen. Deze voormiddag mag dan beschouwd worden als het apotheosemoment.”