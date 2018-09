Wijnen van Kitsberg Belgische top

Heers - Wijndomein Kitsberg viel vorige week weer in de prijzen bij de verkiezing van de beste Belgische wijn van 2018. Voor wijnmaker Daniel Medarts uit Klein-Gelmen is 2018 nu al een topjaar.

Vorige week verkoos een vakjury van een 50-tal sommeliers van de Vereniging van Vlaamse Sommeliers (VVS) de beste wijnen van ons land. Zij proeven en beoordelen ieder jaar blind de Belgische wijnen. In totaal streden er dit jaar 103 wijnen mee, 33 topwijnen werden bekroond met een gouden of zilveren medaille. Daniel Medarts van wijndomein Kitsberg kaapte hier gouden medailles weg voor de Kitsberg Chardonnay en de Kitsberg Chardonnay Krachtig. Als wijnmaker bij wijnkasteel Vandeurzen behaalde hij ook twee gouden plakken voor de Albarino en de Grüner Veltliner. “Voor de voltallige familie was dit een historische avond en een mooie erkenning van ons harde werk”, aldus Daniel Medarts. Begin september werd zijn Chardonnay Krachtig op de precieuze Wijnkeuring van de Lage Landen in het Nederlandse Amerongen al verkozen tot de beste witte wijn van 2018. “Ons handelsmerk is dat alles hier in eigen regie gebeurt, het is een familiegebeuren. Vandaag is het wijndomein 1,3 hectare groot, voor volgend jaar is er een uitbreiding met 1,2 hectare gepland.” Volgens de wijnmaker en wijnconsulent wordt 2018 pas echt een topjaar. “We hebben een erg droge en zonnige zomer gekend. De wortels van de druivenranken zitten zeer diep in de aardbodem en hebben geen last van de droogte gehad. Er is zeer veel suiker aangemaakt en dat maakt dat het aroma van de wijn enorm hoog zal zijn."