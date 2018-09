Geen oogstfeesten in Batsheers

Heers - Nu zondag (23 september) stonden de jaarlijkse fruit- en oogstfeesten in Batsheers op de agenda. Maar de weergoden gooien roet in het eten.

“Samen met onze standhouders stonden we te popelen om er zondag een gezellige en smaakvolle namiddag van te maken”, vertelt diensthoofd vrije tijd Michele Houbraken. “Maar het weer is helaas de grote spelbreker. Door de erg ongunstige weersvoorspellingen – veel wind en regen – hebben we, in samenspraak met de standhouders, beslist om de oogstfeesten niet te laten doorgaan. En verschuiven naar een latere datum in het najaar is geen optie. We duimen alvast dat de weergoden ons in 2019 beter gezind zijn zodat we iedereen opnieuw kunnen verwelkomen op dit fijne dorpsfeest.”