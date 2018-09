Gemeente herdenkt haar weerstanders

Heers - Vorige week vond de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats van de afdeling Otarie van het Geheim Leger en van 74 jaar bevrijding van Heers en omstreken.

In veel gemeenten doken er vanaf 1943 verzetsgroepen op tegen de Duitse bezetter. Ook in Bovelingen was er een verzetsgroep actief die deel uitmaakte van het lokale schuiloord Otarie van het Geheim Leger en die nauwe contacten onderhield met de weerstandsbeweging in Waremme. “Mede dankzij hun inzet kon op 11 september 1944 onze streek uiteindelijk bevrijd worden”, zegt burgemeester Henri Dumont. “De activiteiten van deze weerstandsgroepering waren in de eerste plaats gericht op het voorbereiden van de bevrijding zoals het doorgeven van inlichtingen, dropping van wapens en sabotage. Het is dus met gepaste eerbied en trots dat we hen ieder jaar huldigen.”

Samenwerking

De herdenking van deze ‘weerstanders’ vindt steeds op de tweede donderdag van september plaats en gaat al een hele tijd terug. “Het is een samenwerking van Souvenir & Civisme Waremme en van NSB Bovelingen, Heers en Opheers”, vertelt secretaris Elie Missotten van NSB Heers/Bovelingen. “Al enkele jaren werken we ook goed samen met de leerlingen van het koninklijk Atheneum van Waremme en van basisschool Kers & Pit uit Mechelen-Bovelingen. Zij lezen treffende teksten voor op onze stopplaatsen. Zo komen we samen voor een bloemlegging en vlaggengroet aan het monument van de oud-strijders in Mechelen-Bovelingen, aan hoeve Jadoul en aan het monument van verzetsstrijder Jean-Marie Rorive in Veulen. Volgend jaar zal het 75 jaar geleden zijn dat we bevrijd werden en gaan we iets speciaals doen.”