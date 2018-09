Academie start met lessen contrabas in Veulen

Vorige maandag ging er voor het eerst een contrabasklas van start in de Heerse vestiging van de Academie Haspengouw in Veulen. Foto: Academie Haspengouw

Heers - Vorige maandag ging er voor het eerst een contrabasklas van start in de Heerse vestiging van de Academie Haspengouw in Veulen. Leraar en muzikant Koen Toté uit Opheers mocht al meteen 5 leerlingen uit de regio verwelkomen.

“De contrabas, het grootste lid van de strijkersfamilie, zie je minder vaak in muziekscholen dan de viool of cello”, zegt coördinator Ann Debaillie. “Dat de lessen in Veulen doorgaan heeft alles te maken met lesgever Koen Toté. Hij schopte het ver op dit bijzondere instrument en speelde al met grote namen als Guido Belcanto en Helmut Lotti. De leerlingen, twee volwassenen en drie 8-jarigen, kunnen sinds dit jaar onmiddellijk met hun instrumentlessen starten.” Zelfs de kinderen mochten dus meteen met de contrabas aan de slag. “Tot ze iets groter zijn spelen ze op een kleinere versie van dit grote instrument”, aldus Koen Toté. “Het instrument wordt op dezelfde manier bespeeld en ook de stemming is hetzelfde. Als deze stoere heren dan wat groter zijn, krijgen ze een ‘volgroeid’ model.”