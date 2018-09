70 whiskyliefhebbers op tasting van Whisky Club

Heers - Vorige maandag organiseerde Whisky Club Heers een degustatieavond van Springbank, een van de oudste whisky distilleerderijen van Schotland.

“David Allen van Springbank Distillery zakte speciaal naar Heers af om hun drie soorten single malt whiskies te presenteren”, vertelt Ruben Gos van de Heerse Whisky Club. “Het is ook wel vrij uniek dat we zo iemand naar onze gemeente halen. Deze tasting was dan ook op één dag uitverkocht met 70 dorstige zielen. Ook andere whisky clubs uit de omgeving waren present om te komen proeven. Het was een leuke bende, iedereen heeft genoten van deze mooie avond.”