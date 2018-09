Gezinsdag brengt 350 kinderen naar De Bammerd

Heers - De gemeente en serviceclub Kiwanis Borgloon organiseerden zaterdag de vijfde editie van hun gezinsdag aan het gemeentehuis.

Ruim 350 kinderen kwamen met hun familie genieten van deze hartverwarmende dag in en rond zaal De Bammerd. “Het was opnieuw een prachtige editie”, aldus schepen van jeugd Kristof Pirard. “Elk jaar trachten we de kinderen een gevarieerde namiddag aan te bieden met heel wat gratis activiteiten op hun maat, zoals een klimtoren, zweefmolen, een mobiele kinderboerderij, springkastelen, go-carts, ballen gooien en eendjes vissen. Voor de tieners hadden we in Hall 20 een aparte gameruimte met cybercarts. Vzw IN-Z en Kind en Taal verzorgden in De Bammerd een creatieve knutselworkshop en ook de begeleidsters van onze buitenschoolse kinderopvang waren present om ballonnen te plooien en de kinderen te grimeren. Ondertussen konden de ouders uitblazen op ons terras met een verfrissend drankje. Als kers op de taart mocht kinderburgemeester Zinah Dumont nog 20 filmtickets en 10 waardebonnen van Decathlon verloten.”