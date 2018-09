Open Monumentendag op twee locaties in Heers

Heers - Vandaag is het de 30ste editie van Open Monumentendag. In heel Vlaanderen zetten honderden lokale organisatoren de deuren open van bekende en minder bekende erfgoedparels. In Heers kan je de mergelgrotten van Vechmaal en de parochiekerk van Veulen ontdekken.

Het Haspengouws landschap is gevormd door menselijke ingrepen doorheen de eeuwen. Een duidelijk voorbeeld zijn de mergelgrotten in Vechmaal, die eigenlijk ondergrondse groeven zijn. Al van in 1303 zijn deze groeven een belangrijk onderdeel van de Haspengouwse geschiedenis, kijk maar naar alle monumenten opgetrokken uit mergelsteen. Het gangenstelsel is ondertussen een thuis geworden voor heel wat overwinterende vleermuizen. Naast de belangrijke natuurwaarde zijn de grotten en de omgeving ook als landschap beschermd. Natuurpunt De Herk Heers leidt je graag rond in deze grotten tijdens de geleide wandelingen om 13.30 uur, 15 uur en 16.30 uur. Deze wandeling met grotbezoek neemt ongeveer een uurtje in beslag. Ook zal er een uiteenzetting zijn over de mergelontginning. Wie zin heeft in een langere wandeling kan daarna de oranje route van de greenspot Heks volgen. Bij hoeve Picard kan je 13 tot 18 uur van terecht voor een ijsje, de KVLV zorgt voor een drankje en kinderanimatie.

Van 10 tot 17 uur kun je bovendien de Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingkerk in Veulen (Nieuwe Steenweg 139) vrij bezichtigen. Pronkstuk is het cassettenplafond uit 1627, beschilderd in opdracht gravin Maria d'Argenteau met taferelen uit het leven van Onze-Lieve-Vrouw, heiligenfiguren en de zestien blazoenen van het geslacht d’Argenteau.