Nieuwe buurtvereniging T-Opheers houdt allereerste buurtfeest

Heers - In Opheers is een nieuw buurtcomité boven de doopvont gehouden, T-Opheers. Dit werd onlangs gevierd met een groot dorpsfeest en barbecue in de Herkenrodehoeve van de familie Vandueren.

“Alle verdiensten voor dit initiatief gaan naar enkele jongeren uit het dorp - Sofie, Sanne en Sara - die al langer vragende partij waren om een buurtfeest te organiseren”, vertelt Luc Schalenbourg van het buurtcomité. “We waren aangenaam verrast door de 151 inschrijvingen, een mooie mix van jong en oud en van gekende en nieuwe inwoners van Opheers. We horen wel eens vaker dat we onze buren amper kennen. Door dit gezellig samenzijn willen de verbinding tussen de bewoners onderling versterken.”

Het blijft ook niet bij dit initiatief, volgend jaar staat er alvast een nieuwe barbecue op de agenda. “We zijn bovendien van plan aan te sluiten bij de cultuurraad en wensen dat de initiatieven zo veel mogelijk van de inwoners zelf komen”, aldus Luc Schalenbourg. “Ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom. Op initiatief van de politie en gemeente willen we ook meewerken aan een WhatsApp-groep in het kader van de buurtveiligheid en diefstalpreventie. De naam voor onze nieuwe buurtvereniging, T-Opheers, was trouwens snel gevonden: alles vindt plaats ‘te Opheers’ en Opheers is ‘top’ als deelgemeente van Heers.”