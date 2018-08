Laatste maand kippenactie

Heers - Nog tot 30 september kun je dankzij de kippenactie je eigen afvalverwerker in huis halen.

Kippen zijn dol op tafelrestjes, onkruid en gras. Met de nodige ruimte in je tuin én de juiste verzorging kunnen ze heel wat afval verwerken. Eén kip kan jaarlijks tot ruim 50 kg keuken- en tuinafval verorberen. Ook dit jaar kan je tegen voordelige voorwaarden deze afvalverwerkers in de tuin halen. Limburg.net deelt bonnen uit waarmee je bij de deelnemende handelaars een kip kan gaan afhalen.

Hoe geraak je aan een bon voor een kip? Scharrel 6,25 punten samen op je LimbU-account en ruil ze in voor een kippenbon. Je kan zoveel bonnen aanvragen als je wilt, als je genoeg punten hebt. Ga ermee naar een van de deelnemende handelaars in je (buur)gemeente en bestel er het gewenste aantal kippen. Kippen zijn sociale dieren, zet er dus best meerdere samen.

Wil je meer weten over het houden van kippen, vraag dan de gratis kippengids van Limburg.net aan via communicatie@limburg.net.