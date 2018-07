Petanqueterrein aan gemeentehuis krijgt overkapping

Heers - De bovenste petanquebanen aan het administratief centrum kregen een splinternieuwe overkapping. De leden van petanqueclub PC Karee kunnen nu ook bij regenweer een balletje gooien.

“De vraag voor een overkapping kwam van de leden”, aldus schepen van sport Heidi Pirlotte (DUMONT). “Zij stonden heel wat zomeravonden nog in de regen, het is niet altijd zo’n warme zomer zoals dit jaar. We hebben dit dan onderzocht en wilden deze mensen graag helpen. De nieuwe overkapping heeft een stalen draagstructuur en vier lichtstraten die uit polycarbonaat spouwplaten vervaardigd zijn. De kostprijs bedraagt 29.922 euro, inclusief btw, voorzien in het budget van 2018.”

De Heerse petanqueclub PC Karee bestaat 16 jaar en telt een 50-tal actieve spelers. “We hebben aan het administratief centrum 12 buitenbanen en een kantine”, zegt voorzitter Roger Porta. “Op dinsdagavond oefenen we onder mekaar en op donderdagavond in competitieverband voor de Kataraktbeker. Tijdens warme zomeravonden hangt hier een gezellige sfeer tot in de late uurtjes. We zijn al jaren vragende partij voor een overkapping van het boventerrein, nu is het eindelijk zover.”