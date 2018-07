BE-Alert verwittigt inwoners meteen bij noodsituatie

Heers - Inwoners kunnen zich nog steeds inschrijven op het alarmeringssysteem BE-Alert, waarmee de overheid je kan verwittigen in een noodsituatie.

In Limburg zijn 43 van de 44 gemeenten aangesloten op BE-Alert. Dankzij dit platform, dat in juni vorig jaar door de Belgische overheid is gelanceerd, worden burgers rechtstreeks verwittigd met een sms, gesproken bericht of e-mail als er zich in hun buurt een noodsituatie voordoet. Eén jaar na de lancering werd BE-Alert in Limburg drie keer geactiveerd.

De gemeente neemt het initiatief om BE-Alert in te schakelen en een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen de inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen, zoals ramen en deuren sluiten bij een brand. Je kunt je vandaag nog inschrijven via http://be-alert.be/nl.