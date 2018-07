Gouverneur legt maatregelen op door aanhoudende droogte

Heers - Door de aanhoudende droogte geldt in Vlaanderen sinds dinsdag code oranje. Ook in Limburg legt de gouverneur maatregelen op om water te besparen en het risico op branden tegen te gaan.

“De gouverneur heeft gisteren een besluit uitgevaardigd dat de verspilling van water verbiedt”, aldus eerste schepen Kristof Pirard. “Het verbod is met onmiddellijke ingang van kracht.” Net als in heel Vlaanderen is het ook in Limburg voor particulieren verboden om zwembaden van meer dan 100 liter te vullen. Ook fonteinen mogen niet meer bevoorraad worden. Verder mag er geen leiding-, regen- of grondwater meer gebruikt worden om straten en stoepen te reinigen of je gazon te besproeien. Land- en tuinbouwers mogen hun velden enkel tussen 20 uur en 8 uur besproeien.

Naast deze preventieve maatregelen blijft ook het kampvuurverbod, wegens het brandgevaar, van kracht in de provincie. In de natuurgebieden zijn activiteiten met vuur niet toegelaten, zoals barbecueën, fakkels aansteken en roken. De afgelopen dagen moesten brandweerkorpsen in Limburg meermaals uitrukken voor gras- en heidebranden.