Tweede zomersportkamp in sporthal

Heers - Van 30 juli tot en met 3 augustus organiseert Ten-Men Sports, in samenwerking met de gemeente, een tweede zomersportkamp.

De activiteiten en spelletjes vinden plaats in de sporthal van 9.30 uur tot 14.30 uur. Voor kindjes van 3 tot 6 jaar staat er kleutersport op het programma. De 6- tot 12-jarigen kunnen kiezen uit multisport, een mix van balsporten en avontuurlijke buitenspelletjes, of hun dribbeltechnieken verbeteren bij het zaalvoetbal. De kostprijs bedraagt 35 euro voor de ganse week, betalen doe je tijdens de eerste dag. Er is extra opvang voorzien van 8 uur tot 9.30 uur en van 14.30 uur tot 16 uur. Gelieve je zoon of dochter hiervoor ook in te schrijven.

Info en inschrijven: sport@heers.be of 011/48.01.21 of 0472/29.53.14.