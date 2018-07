Gemeente promoot sterilisatie van huiskatten

Heers - De gemeente stelt kortingsbonnen ter beschikking voor de sterilisatie van huiskatten.

In 2016 kwamen er in de Limburgse dierenasielen ongeveer 4.000 katten binnen. Daarom vraagt het gemeentebestuur aan de eigenaars om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun huiskat of kitten tijdig te laten steriliseren. Als extra stimulans verstrekt de gemeente kortingsbonnen voor een kater (15 euro) en voor een kattin (25 euro). Deze bonnen, maximaal 1 per gezin en zolang het budget (500 euro) het toelaat, kun je aanvragen bij de milieudienst (011/48.01.26 of patricia.knaepen@heers.be). Ze zijn geldig tot 30 september bij een dierenarts in Limburg.

Inwoners kunnen bij de gemeente ook nog steeds melding doen van zwerfkatten. Dan wordt er contact opgenomen met het dierenasiel Sint-Truiden dat instaat voor het ophalen en steriliseren van de kat. Als je zwerfkatten in je buurt opmerkt, kun je dit doorgeven aan de milieuambtenaar.