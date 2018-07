Waterpret met vzw Kind en Taal aan De Bammerd

Heers - Vorige week donderdag bezorgde vzw Kind en Taal, in samenwerking met de gemeente, peuters en kleuters tot 6 jaar dolle waterpret.

Twee uur lang konden 26 kinderen en 35 ouders of grootouders op de terreinen rond zaal De Bammerd samen spetteren met water en spelen met zand. “Tropische temperaturen vragen om afkoeling, dus hebben we niet lang getwijfeld om een activiteit met waterspelletjes te organiseren. Voor kinderen is waterpret een ideale manier om op avontuur te gaan”, zegt Olivier Van Eyken van Kind en Taal. “Iedere maand organiseren we een instapuurtje voor ouders en kinderen van 0 tot 6 jaar, telkens rond een ander thema. Deze activiteiten zijn er enerzijds op gericht om de interactie tussen ouder en kind te stimuleren, de kinderen nieuwe dingen te laten ontdekken en hun taal en sociale ontwikkeling te bevorderen. Anderzijds kunnen de ouders hier de kennis van de wereld van hun kinderen vergroten en ervaringen uitwisselen met andere ouders. Dit alles met het oog op een goede schoolstart in de kleuterklas.”