Lezen is fun in bibliotheek

Heers - De openbare bibliotheek in Heers is tijdens de zomervakantie absoluut een bezoekje waard. Nog tot en met 31 augustus kan je meedoen aan de actie ‘Lezen is fun’.

Kinderen tot en met 12 jaar die in de vakantie naar de bib komen, krijgen een stempeltje op hun ‘Lezen is fun’-spaarkaart. Drie stempels geven recht op een kleine verrassing. De volle kaart gaat in de speciale ‘Lezen is fun’-verzamelbox waaruit op het einde van de vakantie een winnaar wordt geloot die een mooie prijs wint.

In juli en augustus vindt er in de bib ook een grote verkoop plaats van afgevoerde (jeugd)boeken, zowel fictie als non-fictie. Voor een afgevoerd boek betaal je 1 euro of 50 cent (vanaf 3 boeken).