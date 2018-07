203 kinderen starten vakantie met roefeldag

Heers - Roefel luidde vorige zaterdag het begin van de zomervakantie in voor de 6- tot 12-jarigen in Heers.

Op deze Dag van het Kind konden ze in en rond het administratief centrum nieuwe en spannende activiteiten ontdekken. “De kinderen konden kiezen uit drie swingende trajecten”, vertelt Katleen Houben van de sport- en jeugddienst. “We hadden dit jaar heel wat nieuwigheden gepland zoals rijden met een Segway, schieten met een lasergun, een flipperkast in elkaar knutselen en slijm maken. Ze konden ook obstakels overwinnen tijdens freerunning, met 3D-pennen tekeningen maken die loskomen van het papier of met de vriendjes gamen tijdens een LAN-party. We trachten met dan ook de tijd mee te gaan en in te spelen op de trends.” De 203 kinderen sloten deze Roefeldag feestelijk af met een kinderdisco.