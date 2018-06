Genieten van klaprozen en akkerbloemen in Opheers en Batsheers

Heers - Nu zondag (24 juni) viert de gemeente het begin van de zomer tijdens het jaarlijkse Klaprozen- en Akkerbloemenfestival. Op verschillende locaties in Opheers en Batsheers kunnen bezoekers terecht voor allerlei activiteiten voor groot en klein.

Drie vierkantshoeves en een parochiekerk openen zondag van 11 tot 18 uur de deuren voor het publiek. In de Herkenrodehoeve in Opheers (Opheersstraat 81) kunnen bezoekers genieten van een streekproductenmarkt en proeven van het ‘klaprozengebak’ dat er in de historische houtoven wordt gemaakt. “Hier verrijst ook een heus veld van keramische Klaprozen voor de Vrede”, vertelt Michele Houbraken, diensthoofd vrije tijd. “Je kan daarnaast de majestueuze tiendschuur bezoeken en een fototentoonstelling over het kasteel van Heers bezichtigen. Aan de Herkenrodehoeve starten de twee Klaprozenwandelroutes. Nieuw dit jaar is de ‘landbouwbelevingsroute’: een route van 5 km waarin je een heleboel te weten komt over het thema landbouw en op 8 plekken verschillende dingen zelf kan beleven. En wie even wil uitblazen, kan dat op het gezellige zomerterras met live sfeermuziek.” In de Michaelhoeve (Opheersstraat 31) vind je een creatieve markt met onder meer florale kunst, keramiek, graankussentjes en aquarelletjes. Een imker vertelt er over de geniale wisselwerking tussen de bloemetjes en bijtjes. Een hoefsmid geeft een demo over het beslaan van paarden en je kan er ook een ritje met de huifkar maken naar de andere locaties.

In Batsheers vormt Het Karrehof (Batsheersstraat 35) het decor voor een streekbuffet met Haspengouwse seizoensgebonden lekkernijen. “Je kunt hier ook een glaasje Marsnil proeven of genieten van een gegidste rondleiding door het wijndomein”, zegt Michele Houbraken. “In de kerk van Opheers kan je tot slot wat cultuur opsnuiven met de fototentoonstelling ‘In goede en kwade dagen’, ofwel Opheers in trouwfoto’s. Stijn Weemans speelt er live orgelmuziek en er is plaats voor zang, woordkunst en muziek. Op de verschillende locaties komen trouwens ook de kinderen aan hun trekken, zo kunnen ze klimmen op een hooiberg, handboogschieten, knutselen, deelnemen aan een wandelzoektocht, een ritje maken op de rug van een boerenpaard en zelfs een koe leren melken.”