Culinair genieten op dorpsplein Mettekoven

Heers - Nu zaterdag (23 juni) kun je vanaf 18 uur dankzij de Vriendenkring van Mettekoven genieten van culinaire hoogstandjes op het pittoreske dorpsplein.

Verschillende inwoners maken tijdens Mettekoven Culinair lokale én internationale gerechten klaar op het dorpsplein. Fijnproevers betalen 3, 4 of 5 euro per portie. Voor de muzikale sfeer zorgen bands Bsharp en Aahja. Inschrijven kan bij voorzitter Carina Volont (0487/28.70.70 of carina.volont@gmail.com). Meer info: www.vriendenkringmettekoven.be.