216 fietsers springen op de fiets voor het goede doel

Heers - De sportraad organiseerde vorige zaterdag al voor de 35ste keer Heers Fietst, de jaarlijkse fietstocht voor Kom op tegen Kanker.

Aan de sporthal in het centrum vertrokken liefst 130 familiale fietsers en 86 wielertoeristen. “De familiale fietsers bleven binnen de gemeente en doorkruisten in groep verschillende deelgemeenten”, zegt Katleen Houben van de sportdienst. “De sportraad had een tochtje van 20 km uitgestippeld richting Opheers, Batsheers en Mechelen-Bovelingen. We fietsten aan een gezapig tempo zodat de hele familie mee kon. In Mechelen-Bovelingen hielden we aan Den Biechtstoel even halt en kreeg iedereen een drankje. De wielertoeristen reden niet in groep maar volgden, op eigen tempo, een bewegwijzerde route van 63 of 80 km door Zuid-Limburg. De opbrengst van vandaag, ongeveer 650 euro, gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.”