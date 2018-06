Dokter van wacht bellen wordt goedkoper voor inwoners

Heers - Een telefoontje naar de huisarts van dienst kan een dure grap zijn voor de inwoners van Heers. Burgemeester Henri Dumont vond dit niet kunnen en kaartte de zaak aan bij bevoegd minister Maggie De Block.

“De inwoners van Heers en, bij uitbreiding, het kanton Borgloon moeten voor een oproep naar de dokter van wacht 1,50 euro per minuut betalen via het 0903-nummer”, zegt Dumont. “In de meeste Limburgse gemeenten is dat gratis of aan 0,50 of 1 euro per minuut. Het kan toch niet dat wij meer moeten betalen voor dezelfde service.” Daarom drong hij er in een brief aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block op aan om een einde te maken aan deze ongelijkheid en om het proefproject met het gratis nummer 1733 zo snel mogelijk uit te breiden naar Limburg.

Dumont kreeg een persoonlijk antwoord van de minister De Block. “Haar beleidscel werkt volop aan de uitvoering van het beleidsplan ‘niet-planbare zorg’. Het eenvormige 1733-oproepnummer voor de huisartsenwachtdienst vormt daarin een cruciaal onderdeel. De ontwikkeling van dit gratis systeem is bijna voltooid. Vanaf 1 juli zal het progressief over het hele land worden uitgerold. Dus zal het gratis nummer 1733 binnenkort ook voor Heers geactiveerd worden”, aldus een tevreden burgemeester.