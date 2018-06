Kinderen knutselen bijzonder vaderdagcadeau

Heers - Vorige zaterdag konden de kinderen in en rond het administratief centrum een origineel vaderdagcadeau in elkaar knutselen dankzij de kindergemeenteraad en Kind en Taal.

“De kinderen van 6 tot 12 jaar kregen een workshop ‘fakkels maken’ op de terreinen rond De Bammerd”, zegt diensthoofd Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Onder deskundige begeleiding van vrijwilligers van vzw Overleef leerden ze vuur maken en creëerden ze een perfecte fakkel met materiaal uit de omgeving. Die mochten ze dan zondag aan hun papa of pluspapa doorgeven voor Vaderdag. Tussen de 30 deelnemers waren er opvallend veel stoere meisjes.” De allerkleinsten, een tiental kinderen van 3 tot 6 jaar, konden in zaal De Bammerd giraffen in klei boetseren en de baard scheren van een ‘plastic’ papa.”