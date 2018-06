Open tuin- en plantendagen in kasteel Hex

Heers - Het kasteel van Hex in deelgemeente Heks opent dit weekend de poorten weer voor het publiek voor het jaarlijkse plantenfestival.

Plantenliefhebbers kunnen van vrijdag tot en met zondag tussen 10 en 18 uur tentoonstellingen, boekpresentaties en demonstraties van experts bijwonen. Een 100-tal kwekers en exposanten bieden er hun kennis en producten aan. Omdat het de 25ste editie is van het plantenfestival zullen de kwekers en andere deelnemers ‘zilver’(en) planten en hun toepassing op hun stand tonen.

Nieuw in Hex is de medicinale tuin, in samenwerking met Ortis en Herba Sana. Deze tuin werd ontworpen door Isabelle Cornette. Zij en Luc Vanderkragt nemen je mee op ontdekkingstocht naar 25 medicinale planten, die essentieel zijn om je eigen gezonde tuin aan leggen en die je kan verwerken in heerlijke en gezonde recepten. Na de wandeling volgt er een verrassingstraktatie.

De toegang bedraagt 10 euro, leden van erkende tuinverenigingen betalen 8 euro. Kinderen tot 16 jaar en inwoners uit Heers mogen gratis binnen. Info: www.hex.be