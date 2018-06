Jonge koks achter het fornuis in De Bammerd

Heers - Zaterdagvoormiddag stonden er 49 jonge chef-koks achter de kookpotten in de keuken van zaal De Bammerd.

“Het initiatief komt van de kindergemeenteraad en gezondheidsraad”, vertelt Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Elk jaar krijgen we van hen de vraag om een kookworkshop voor kinderen te houden. We doen dit nu al voor het derde jaar op rij en het smaakt nog altijd naar meer. De kinderen, van 6 tot 14 jaar, kregen vandaag de hulp van de begeleidsters van onze buitenschoolse kinderopvang, de leiding van KSA Habiba en van de Koks met Pit, een kookclub die ontstaan is vanuit het oudercomité van basisschool Kers & Pit. Op het menu stonden een smoothie, fruit met chocolade en een zelfgemaakte hamburger met groentenfrietjes en bloemkoolmayonaise.”