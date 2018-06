Gelovigen vereren al 50 jaar heilige Rita in Horpmaal

Heers - Op dinsdag 22 mei vond de jaarlijkse viering plaats aan de kapel van de heilige Rita in Horpmaal. Dit jaar was het een speciale editie want 50 jaar geleden werd de devotiekapel gebouwd door de inwoners.

De heilige Rita wordt op verschillende plaatsen in Vlaanderen vereerd, ook de zogenaamde ‘witte kapel’ in Veulen is toegewijd aan de heilige Rita. Ze staat bekend als patrones van de hopeloze gevallen. Op de naamdag van de heilige Rita, 22 mei, komen nu al een halve eeuw gelovigen uit Horpmaal en omgeving samen aan de kapel, op de hoek van de Cartuyvelstraat en de Hopstraat, om de heilige Rita te vereren. “Vroeger kwamen hier meer dan duizend mensen samen aan de kapel, maar de laatste jaren neemt het aantal geleidelijk af”, zegt Alida Bollen, die het werk van haar grootmoeder en moeder verderzet en de zorg voor de kapel op zich neemt. Vorige week volgden 200 gelovigen er de viering van pastoor Lateur.

Volksverhaal

Aan de bouw van de Ritakapel gaat een mooi volksverhaal vooraf. “In Horpmaal was er destijds een jong meisje dat een tijdje aan een rolstoel was gekluisterd”, vertelt Alida. “Heel wat mensen uit het dorp zijn toen te voet van Horpmaal naar de Sint-Augustinuskerk in Nieuw-Sint-Truiden gewandeld om te bidden tot de heilige Rita. Toen bleek dat het meisje wat later weer kon stappen, hebben enkele jonge mannen uit het dorp uit dank dit kapelletje gebouwd. Tegen iedereen die tot hier kwam om iets te vragen aan de heilige Rita zei mijn grootmoeder altijd: ‘Bid tot haar, laat haar kleed niet los en ze zal u helpen’. Heel veel mensen hebben de afgelopen 50 jaar haar voorbeeld gevolgd.”