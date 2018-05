Kleuters van Kers & Pit onderhouden eigen schooltuintje in Bovelingen

Heers - De 31 kleuters van basisschool Kers & Pit in Mechelen-Bovelingen hebben sinds kort hun eigen tuintje op school.

“Tijdens een brainstorming over de aankleding van de speelplaats, leek het ons een leuk idee om samen met onze kleuters iets op te bouwen waar ze zelf zorg voor konden dragen en waar ze, als kers op de taart, iets konden zien groeien”, zegt juf Vanessa Etienne. “Dus maakten we samen met hen een kruidenrek en een moestuintje met tomatenstruiken, paprikaplantjes, sla en wortelen. Daarnaast hebben we ook enkele bloementuintjes gezaaid. Samen met de juffen mogen onze kleuters die tuintjes onderhouden, zoals de grond wat bewerken en de plantjes water geven. We hebben zelfs vaste verzorgmomenten ingepland tijdens de lessen.”