Week lang workshops voor Week van de Opvoeding

Heers - In het administratief centrum konden kinderen én ouders vorige week terecht voor allerlei leuke activiteiten in kader van de Week van de Opvoeding.

“Alles wordt georganiseerd vanuit de dienst Sociale Zaken, met de hulp van onze partners IN-Z, Kind en Taal en de Opvoedingswinkel”, vertelt diensthoofd Sonja Doomen. “Het thema van dit jaar is ‘opvoeden is samenspel’. In plaats van één dag hebben we van maandag tot en met zaterdag workshops geprogrammeerd die je als ouder samen met je kind kan doen. Zo leerden de kinderen samen met hun ouder of grootouder ballonplooien en heerlijke gerechtjes klaarmaken. Met twee uiteenzettingen over onthaasten en gezond opgroeien lag de nadruk op positief opvoeden. Vrijdag werd het weekend gezellig ingezet met een filmavond en op zaterdagvoormiddag mochten de papa’s het haar van hun dochter vlechten en de mama’s salsa dansen met hun zoon. Zaterdagnamiddag knutselden de ouders en kinderen nog een echte piñata in elkaar.”