Kinderen maken juweeltjes voor mama’s

Heers - De gemeente en Kind en Taal organiseerden vorige zaterdag enkele creatieve workshops voor Moederdag.

De allerkleinsten zetten hun mama in de bloemen door een papieren bloemetje te knutselen en te versieren. De 6- tot 12-jarigen mochten juweeltjes maken. “We geven nu al enkele jaren zelfgemaakte bloemstukjes aan de mama’s, daarom wilden we dit jaar eens iets anders doen”, zegt diensthoofd Sonja Doomen van Sociale Zaken. “Vandaag mochten ze, onder deskundige begeleiding, een mooie armband of ketting met kleurrijke kraaltjes knutselen voor hun moeder, plusmoeder of iemand anders van wie ze erg houden. Ze kregen bovendien een kaartje met een versje voor hun mama mee naar huis.” Liefst 60 kinderen lieten zich in het gemeentehuis van hun creatiefste kant zien.