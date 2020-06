Zomerschool in augustus voor kinderen met leerachterstand

Lanaken - Het OCMW van Lanaken organiseert van 10 tot en met 21 augustus een zomerschool voor leerlingen van het eerste, tweede en vijfde leerjaar. Kinderen die het de afgelopen maanden moeilijk hadden met leren en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken krijgen voorrang. Ouders kunnen hun kind inschrijven via de zorgleerkracht.

De zomerschool wordt georganiseerd in ’t Bieske in Gellik, de gemeentelijke basisschool in Rekem en in het cultureel centrum van Lanaken. Ze bestaat uit 10 volledige lesdagen van maandag 10 tot en met vrijdag 21 augustus. In de voormiddag wordt aandacht besteed aan taal, rekenen en Frans. In de namiddag is er ruimte voor sport en ontspanning. De lessen worden gegeven door leerkrachten van de Lanakense lagere scholen. Zij worden bijgestaan door studenten lerarenopleiding. De kinderen worden in groepen van maximum 7 leerlingen ingedeeld.

Kinderen met leerachterstand krijgen voorrang om in te schrijven. De ouders van deze leerlingen worden op de hoogte gebracht door de zorgleerkracht. De andere leerlingen kunnen inschrijven totdat de 168 beschikbare plaatsen zijn ingenomen. Inschrijven kan tot dinsdag 30 juni bij de zorgleerkracht van de school en dat enkel voor de volledige periode van tien lesdagen. Kinderen die de volledige periode aanwezig zijn ontvangen een leuke cadeaubon.

Het OCMW is momenteel nog op zoek naar jobstudenten, vrijwilligers en leerkrachten die willen helpen bij het organiseren van de zomerschool. Het gaat om 3 voltijdse coördinatoren (jobstudenten), 12 voltijdse didactische begeleiders (jobstudenten), 10 monitoren voor ontspanningsactiviteiten (vrijwilligerswerk) en enkele leerkrachten om les te geven.