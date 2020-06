Grondige facelift voor grensovergang Brugstraat Smeermaas

Lanaken - Maandag werd aan de ‘kleine grensovergang’ in Smeermaas een zogenaamde ‘belevingscontainer’ geplaatst: een tot onthaal- en opslagruimte verbouwde zeecontainer met een uniek dakterras, voor het verhuurbedrijf Kajak Maasland. “Het is een eerste stap in de opwaardering van deze grensovergang” zegt schepen van toerisme Sofie Martens.

Lanaken wil duidelijk iets doen aan het slordige, onoverzichtelijke en onvolledige beeld dat bezoekers nu hebben bij het binnenrijden, wandelen of fietsen van de gemeente in het grensdorpje Smeermaas. “Deze prachtige plek aan de Maas wordt een unieke rust-, pauze-, of startplaats voor kajaktochten, fietsroutes en wandelingen, met een kwalitatief onthaal, duidelijke signalisatie en een prachtig uitzichtplatform. Een echte aantrekkingspool voor recreanten en eigen inwoners om te komen genieten van wellicht het mooiste stukje Grensmaas” verduidelijkt een enthousiaste schepen van toerisme Sofie Martens (Open VLD).

Voor de aankleding van de container werd gekozen voor de natuurlijkvriendelijke elementen hout, metaal en spiegelende panelen, waardoor de container mooi opgaat in de omgeving en het spectaculaire uitzicht van de Maas dichter bij de bezoekers en inwoners wordt gebracht. “In een volgende fase worden er samen met het Regionaal Landschap Kempen & Maasland zitbanken en borden langs de Maas voorzien. Ook wordt er gezorgd voor looproutes met stapstenen, stickers en wandelafstanden vanaf de nabije openbare parkings. Ten slotte zullen we met de lokale vereniging ‘Smeermaas City’ de brug over de Zuid-Willemsvaart in de Brugstraat aankleden met een moderne, beplante balustrade” besluit de schepen.

Aan de belevingscontainer hangt een rekening van 25.000 euro. De helft ervan neemt Toerisme Limburg voor haar rekening in het kader van verbeteringen aan het toeristisch fietsroutenetwerk.