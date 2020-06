OCMW zoekt luisterende oren voor kwetsbare senioren

Lanaken - Het OCMW is op zoek naar 'luisterende oren voor senioren': een initiatief dat in het najaar gestart wordt waarbij tachtigplussers worden gebeld en eventueel bezocht i.v.m. mogelijke behoeften en het aanbod aan sociale voorzieningen in de gemeente.

Het dienstencentrum ‘Aan de Statie’ is op zoek naar vrijwilligers die zich enkele uurtjes per maand kunnen vrijmaken om telefonisch contact op te nemen - en mogelijk een bezoek te brengen aan - senioren van 80+ in Lanaken.

Bedoeling is dat deze medewerkers de ouderen informeren over de sociale voorzieningen die er zijn in de gemeente en tegelijkertijd hen een “luisterend oor” aan te bieden met betrekking tot mogelijke persoonlijke behoeften en noden.

Er is niet meteen een diploma of ervaring vereist - enkel de wil en motivatie om de oudere medemens te helpen. Geduld, discretie, luisterbereidheid, stiptheid en empathie zijn daarbij belangrijke eigenschappen. Het OCMW voorziet voor de geselecteerden een gepaste opleiding en geregeld teamoverleg om ervaringen uit te wisselen.

Geïnteresseerde Lanakenaren kunnen zich voor 30 juni melden bij het Lokaal Dienstencentrum ‘Aan de statie’ via mail aan dienstencentrum@lanaken.be of een telefoontje naar 089 730 061.

In juli of augustus wordt een kort intake-gesprek gehouden. In de herfst wordt het initiatief definitief op de rails gezet.