BinckBank Tour op 2 oktober opnieuw te gast in Riemst

Riemst - Voor het negende jaar op rij is de internationale wielerronde, de BinckBank Tour, opnieuw te gast in Riemst. De voorlaatste etappe start er naar goede gewoonte op de inmiddels bekende brug over het Albertkanaal in Vroenhoven, vlakbij de grens met Nederland.



Goed nieuws voor de vele wielerfans: de Binckbank Tourkaravaan doet op vrijdag 2 oktober weer Riemst aan. Op de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven start er in de late voormiddag de koninginnerit van de enige erkende World Tour etappewedstrijd die in België en Nederland gereden wordt.

Omwille van het drukke wielerprogramma in het najaar wordt de BinckBank Tour echter ingekort tot vijf dagen i.p.v. de gebruikelijke zeven. Dinsdag 29 september start de wedstrijd in Blankenberge, maakt een ommetje via Zeeland om uiteindelijk zaterdag 3 oktober met de slotetappe te eindigen op de beruchte Muur van Geraardsbergen.

“Met belangstelling kijken we uit welke ploegen er aan de start zullen verschijnen, want er is in die periode heel wat concurrentie. Diezelfde dag start immers de Ronde van Kroatië, daags nadien is het de Waalse Pijl, op 3 oktober start de Giro en één dag na de laatste rit wordt Luik-Bastenaken-Luik gereden. Maar dat we voor de negende keer gastgemeente mogen zijn van het spektakel betekent dat de organisatoren duidelijk vertrouwen hebben in onze aanpak” zegt een tevreden burgemeester Mark Vos.