N-VA Lanaken heeft een nieuwe voorzitter: Karin Thijs

Lanaken - Zopas heeft de N-VA Lanaken Karin Thijs tot voorzitter van de lokale afdeling verkozen, meldt Johan Pauly, fractieleider in de gemeenteraad.

Karin Thijs wordt dus de nieuwe voorzitter van N-VA Lanaken. Ze was reeds ondervoorzitter van de plaatselijke partijafdeling en wordt als zodanig vervangen door Anne-Marie Langmans. Met Natascha Pernet als secretaris heeft N-VA Lanaken een vrouwelijk trio dat de leiding in handen heeft. Uittredend voorzitter Peter Clauwers nam onlangs ontslag omdat hij verhuisde naar Houthalen-Helchteren.

Karin Thijs is 55 jaar. Ze is gehuwd met Eric Vuurstaek en moeder van Stefanie en Philippe. Ze werkt als administratief bediende bij Bruno in Genk. In haar vrije tijd is ze creatief met allerlei handwerkjes.

Thijs: “Het zal niet gemakkelijk zijn om in de voetsporen te treden van Peter Clauwers, maar ik zal mijn taak als voorzitter met veel enthousiasme uitvoeren. Samen met onze nieuwe ondervoorzitter Annemie Langmans en met fractieleider Johan Pauly gaan we op de ingeslagen weg verder en zullen onze groep verder laten uitgroeien tot een hechte vriendengroep met een duidelijke politie boodschap.”