Riemst ondertekent het Via Belgica convenatnt om het Romeins verleden zichtbaar te maken

Riemst - Als enige Belgische vertegenwoordiger heeft schepen Peter Neven (CD&V) namens de gemeente Riemst woensdag zijn handtekening geplaatst onder het Via Belgica convenant. Daarmee wil Riemst samen met acht Nederlands Limburgse gemeenten en het Nederlands Limburgse provinciebestuur het gemeenschappelijke Romeinse verleden langs de vroegere heirbaan zichtbaar maken en ontsluiten.

Via Belgica is de naam die verwijst naar de 400 km lange oude Romeinse heirbaan die dwars door onze streken liep en de Franse kust verbond met het Duitse Rijnland. De weg was een belangrijk militair en economisch onderdeel van een complex netwerk van wegen dat zich uitstrekte tot in de verste uithoeken van het Romeins imperium. "Tot op de dag van vandaag behoren de Romeinse wegen op veel plekken tot de markante lineaire elementen van ons cultuurhistorische landschap. Maar wie tegenwoordig de Via Belgica wil beleven, heeft letterlijk zijn verbeelding nodig. De weg zelf is immers niet meer zichtbaar, al werkt zijn betekenis door tot op vandaag" meent Tim Vanderbeken, archeoloog van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Oost die twee jaar geleden reeds Riemst over de streep trok om in te stappen in het project.

"De Via Belgica bewaart een bijzondere getuigenis van ons verleden. Waar mogelijk moet de oude weg als een een intergemeentelijk, provinciaal of Euregionaal project in zijn landschappelijke en cultuurhistorische waarde opnieuw vorm gegeven en gepresenteerd worden als een uniek stuk beleveniseconomie. Net als eeuwen geleden moet de Via Belgica weer ontsluiten, samenbrengen en verbinden en dat niet alleen met de focus op de weg, maar op het Romeins verleden van heel het aangrenzende gebied. Onder de noemer 'Vind jouw weg' worden bezoekers uitgenodigd om het gebied opnieuw via moderne middelen te ontdekken" vult schepen Nevan (CD&V) aan.

Door het ondertekenen van het convenant engageert Riemst zich als voorlopig enige Belgische gemeente om de komende drie jaar - samen met de overige partners - een Euregionale visie te realiseren. "Dat gebeurt onder meer door de oude heirbaan te traceren, veilig te stellen en te behouden in haar huidige landschappelijke omgeving. Ook willen we de weg nog dit jaar ontsluiten en op promoten via gemarkeerde wandelroutes waarbij we lokale ondernemers betrekken zodat het Romeins verleden beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt wordt vanuit archeologisch, toeristisch en recreatief oogpunt. Op die manier wordt het project ook een instrument om toeristen en lokale ondernemers met elkaar in contact te brengen. Verder gaan de partners hun kennis niet alleen delen en bundelen maar gaan ze ook scholen actief aanmoedigen om in te stappen in het verhaal" zegt Neven.

Riemst wil dus haar Romeins verleden nadrukkelijk laten herleven. "Dat gebeurt ook door de reeds gekende informatie over de Romeinen in Nederlands Limburg aan te vullen met de kennis die in onze gemeente aanwezig is. Dat kan in eerste instantie door een uitbreiding van de bestaande Via-Belgica-apps waarin op een unieke wijze uitleg gegeven wordt bij plekken en vondsten die een link hebben met het Romeins verleden. Zelfs verdwenen gebouwen en gebruiken zullen zo weer tot leven komen op je smartphone” besluit de schepen.