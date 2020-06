Nieuwe, uitgebreide vergunning voor laad- en loskade van Port Terminal Limburg

Lanaken - De bvba Port Terminal Limburg heeft zopas een voorlopige vergunning ontvangen van de bestendige deputatie van Limburg voor de exploitatie van haar laad- en loskade bij het Albertkanaal in Lanaken. De vorige vergunning verliep immers begin dit jaar. Op dit ogenblik loopt er een openbaar onderzoek waarbij belanghebbenden eventueel in beroep kunnen gaan tot en met 11 juli 2020.

Begin 2000 ontving bvba Wijnands Port & Handling een vergunning om een laad- en loskade te bouwen en te exploiteren bij het Albertkanaal in Lanaken, aan de aansluiting van het verbindingskanaal Briegden - Neerharen. Die vergunning werd een jaar later overgedragen aan Port Terminal Limburg. Begin dit jaar verliep de vergunningstermijn van 20 jaar.

PTL vroeg en ontving daarom een nieuwe vergunning aan om de laad- en loskade aan de Industrieweg in het Europark te blijven expoitaren. "Door deze kade hebben we de mogelijkheid diverse transporten per schip te organiseren, hetgeen grote voordelen biedt op het vlak van het verminderen van transport over de weg, alsook op het vlak van het transporteren van grote, aanzienlijke vrachten" luidt het bij PTL.

Op de kade van nagenoeg 3.000 m² worden allerhande goederen aan- en afgevoerd per vrachtwagen en per schip. Het gaat o.m. om ertsen, mineralen, vaste brandstoffen, granen, kunststoffen... geen gassen noch gevaarlijke afvalstoffen. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 60.000 ton. Laden en lossen van de schepen en vrachtwagens gebeurt met een mobiele kraan; sporadisch wordt een mobiele breekinstallatie gebruikt voor breekactiviteiten.

In de voorbije jaren werden er gemiddeld 60 schepen per jaar gelost, maar het is de bedoeling te groeien tot een 100-tal, waardoor er jaarlijks zowat 2.400 vrachtwagens - zowat 10 per dag - verwacht worden met een beperkte impact op de lokale mobiliteit .

Tegen de voorwaardelijke vergunning die de deputatie zopas verleende kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar indienen. Het dossier is te raadplegen bij de gemeente en op www.omgevingsloket.be tot en met 11 juli 2020.