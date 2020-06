Wopa, beste onderneming van Riemst, breidt uit met opslagruimte

Riemst - Wopa, vorig jaar nog door Unizo verkozen tot beste onderneming van Riemst, breidt uit. Het bedrijf dat duurzame energie-oplossingen levert, heeft zopas in de KMO-zone Op 't Reeck de nabijgelegen loods gekocht van bvba JSV Welding die naar de Taunusweg in Genk verhuist.

Wopa, het bedrijf van Walter Opsteegh en An Peumans was - ondanks de coronascrisis - dringend toe aan uitbreiding van zijn opslagruimte. De jonge onderneming die vorig jaar nog bekroond werd met de Rumanzeis Award van Unizo-Riemst, is gespecialiseerd in toepassingen die de klanten helpen energie te besparen zoals zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en airconditioning.

"Hier aan Biesenakkers in de bedrijvenzone Op 't Reeck zitten we letterlijk aan het plafond van onze opslagmogelijkheden" bekent zaakvoerder Walter Opsteegh. "Toen we vernamen dat onze overburen van JSV Welding gingen verhuizen naar de Taunusweg in Genk, hebben we meteen contact genomen om de loods over te nemen. In Genk gaat eigenaar Slegers verder met de productie van uitlaatsystemen voor de crosswereld."

JSV Welding moest voor de verkoop van zijn pand echter de toelating krijgen van de gemeente, de oorspronkelijke eigenaar van de gronden. Die machtiging werd zopas door de gemeenteraad verleend.

Met een extra opslagruimte van 350 m² kan Wopa - dat 28 medewerkers in dienst heeft - nu verder. Opsteegh en Peumans betaalden er 260.000 euro voor.