Gemeente Maastricht blijft voorstander van vrachtverkeer op de Tongerseweg

Riemst - De gemeente Maastricht heeft zopas een zoveelste klacht en verzoek van de bewoners van de Tongerseweg - het verlengde van de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven - om in hun straat het zware vrachtverkeer te verbieden afgewezen. Daarmee blijft ze bij het eerder ingenomen standpunt waarbij enkel een herinrichting van de weg gepland is.

In het voorbije decennium klopten de inwoners van de Tongerseweg in Maastricht geregeld aan bij hun stadsbestuur om het zware vrachtverkeer in de straat te verbieden en via andere wegen naar o.m. de E 313 om te leiden. De aanwezigheid van een school, onveilige situaties voor de zwakke weggebruikers, de geluidsoverlast, de ongezonde C02-uitstoot van het zware verkeer, het overmatig lawaai en de trillingen in de woningen, de waardevolle dreef... het waren in hun ogen allemaal waardevolle argumenten die hun verzoek staafden. Ook vorig jaar nog herhaalden ze hun verzuchtingen. Die werden toen door de gemeente afgewezen. Begin dit jaar tekende het ‘Bewonerscomité Tongerseweg’ beroep aan tegen die afwijzing en vulde recent het bezwaarschrift nog aan met bijkomende informatie.

De stad Maastricht liet zopas echter weten dat ze bij haar standpunt blijft: een vrachtwagenverbod in de Tongerseweg is niet haalbaar. “Het zou de problemen enkel maar verschuiven en op andere punten rond de stad tot nieuwe knelpunten leiden. Het beroep wordt dan ook ongegrond verklaard” aldus bevoegd wethouder (schepen) Gert-Jan Krabbendam. “Wel gaan we verder met de voorbereidingen van de geplande herinrichting van de overbelaste invalsweg vanuit Vroenhoven. De verschillende mogelijkheden worden eind juni voorgelegd aan de buurtbewoners, zowel digitaal als fysiek. Daarna wordt het definitieve ontwerp verder uitgewerkt.”

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Maastricht komend najaar de knoop doorhakt, waarna in de lente van 2021 gestart kan worden met de werken. De gemeente Riemst liet al eerder weten dnauwelijks overlast te hebben van het zware verkeer.