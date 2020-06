Gemeentelijke basisschool De Tol Herderen weer coronavirusvrij

Riemst - De leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen mogen maandag 15 juni terug naar school nadat ze sinds 2 juni thuis in quarantaine verbleven omdat een klasgenootje en diens moeder besmet bleken te zijn met het coronavirus.

Toen twee weken geleden bekend raakte dat de moeder van een leerling van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen besmet was geraakt met het coronavirus - en later ook bleek dat de leerling zelf drager was - nam de directie samen met de gemeentelijke crisiscel meteen maatregelen. Al de klasgenootjes mochten uit veiligheid van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 12 juni thuis blijven. In die periode kregen ze vervangende online lessen waardoor vermeden werd dat leerlingen van de klasbubbel in contact zouden komen met anderen.

Ook twee betrokken leerkrachten bleven thuis. Zij werden getest op COVID 19 en meester Pieter verspreidde recent volgend geruststellend berichtje: 'Dag iedereen! Ik wil even laten weten dat ik net te horen kreeg dat de uitslag negatief is. Volgende week kunnen we dus weer naar school.'

"De school is inderdaad weer coronavirusvrij" verzekert burgemeester Mark Vos. "Dat neemt niet weg dat we als schoolbestuur samen met de directie en leerkrachten de strenge maatregelen inzake hygiëne, afstand, bubbels... blijven ter harte nemen."