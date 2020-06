Vlam van MInckelers in Maastricht brandt weer

Lanaken - De vlam van het bekende standbeeld van wetenschapper Jan-Pieter Minckelers op de Markt in Maastricht zal voortaan weer branden. Weliswaar niet ‘eeuwig’ zoals vroeger, maar volgens een geprogrammeerde tijdklok laat de uitvinder van de gasverlichting zijn licht weer schijnen in het hart van de Nederlands Limburgse hoofdplaats.

Het standbeeld van Minckelers, de ontdekker van het gaslicht, stond bekend om zijn eeuwig brandende vlam. In 2011 maakte energiemaatschappij Essent echter bekend om de sponsoring ervan te beëindigen. Om de jaarlijkse kosten van 40.000 euro niet uit eigen beurs te moeten betalen, ging de stad toen op zoek naar een nieuwe invulling. Na een ideeënwedstrijd kwam het Luikse kunstenaarscollectief SPACE in 2012 als winnaar uit de bus. Ondanks heel wat protesten en een burgerinitiatief dat meer dan 2.000 handtekeningen verzamelde tegen de plannen, kreeg het bronzen beeld van de uitvinder op de Markt een vlam tegen betaling. Door een euro te droppen in een automaat konden bezoekers de toorts gedurende enkele minuten laten branden. Uit latere tellingen bleek echter dat dit geen succes was en dat Minckelers’ vlam gemiddeld amper 7 keer per dag ontstoken werd.

Vorig jaar werd de overeenkomst met SPACE beëindigd. Daardoor stopte Minckelers’ fakkel met branden. Maar de ontwerpers lieten het daar niet bij en ontmantelden de automaat, de toorts en de zonnepanelen die ze beschouwden als hun artistieke eigendom. Daarop diende de gemeente bij de politie een klacht in, die nog steeds in behandeling is.

Onlangs kwam er echter schot in de zaak tot grote voldoening van ontelbare Maastrichtenaren. De stad kocht een nieuwe fakkel en zorgde voor een vernieuwde gasaansluiting, waardoor de vlam voortaan op een geprogrammeerde tijdklok zal branden. Dat zal zijn op vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 19 en 1 uur in de zomertijd, en tussen 18 en 24 in de wintertijd. Ook op feestdagen en de hele maand december zal Minckelers’ brandende toorts weer te bewonderen zijn.