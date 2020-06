Gemeentebestuur zorgt voor twee openbare pakjesautomaten via bpost

Riemst - Het gemeentebestuur heeft zopas een overeenkomst afgesloten met bpost om twee pakjesautomaten te plaatsen die 24 uur op 24 bereikbaar zijn. Op die manier kunnen inwoners die overdag afwezig zijn om online gekochte goederen in ontvangst te nemen te allen tijde hun pakje afhalen en zo nodig ook via de automaat terugsturen. Het initiatief biedt ook mogelijkheden aan de lokale handelaars en aan de gemeente zelf.

“E-commerce is anno 2020 niet meer weg te denken” zegt Evy Reynders, gemeentelijk diensthoofd burgerzaken. “Probleem is echter dat heel wat mensen niet thuis zijn op het ogenblik van de levering en de openingsuren van de postpunten zijn vaak ook niet ideaal voor iedereen. Ook inwoners die bepaalde gemeentelijke documenten digitaal bestellen zien soms geen mogelijkheid om die tijdens de diensturen af te halen. Die problemen worden straks verholpen door de installatie van twee pakjesautomaten door bpost. Eentje komt er aan het gemeentehuis tegen de gevel van het politiebureau aan de parking van De Lijn, en een tweede wordt geplaatst bij de gemeentelijke sporthal in Herderen.”

Beide automaten zijn gebruiksvriendelijk en weerbestendig. Inwoners kunnen er 24 uur per dag en 7 dagen op 7 hun bestelling afhalen. Ze hoeven enkel aan de automaat de QR-code te scannen - of de digitale code voor wie geen smartphone heeft - die ze ontvangen zodra het pakje aangekomen is. Daarmee openen ze de locker. Pakjes blijven 5 dagen beschikbaar in de automaat.

“Naast het afhalen van pakjes is ook retourneren mogelijk” weet Evy Reynders. “Ook voor de lokale economie biedt de pakjesautomaat voordelen: handelaren die de automaat gebruiken en een locker huren worden daardoor de klok rond bereikbaar. En wij als gemeente zien de automaten als een uitbreiding van onze openingsuren. Ten slotte bespaart de gelijktijdige dagelijkse levering de koerierdiensten en bpost tal van ritten en dat is goed voor het milieu.”

Als alles naar wens verloopt, worden de automaten in augustus in gebruik genomen. Het gaat om installaties met 70 lockers met diverse inhoudn.