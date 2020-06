Technisch Instituut Sparrendal reikt diploma's uit via drive-in

Lanaken - Ook voor scholen is het in dit coronotijdperk vaak een kwestie van creatief zijn en toch rekening houden met de strenge crisismaatregelen. Terwijl de proclamatie van de afstuderende leerlingen van het Technisch Instituut Sparrendal Lanaken vroeger een feestelijke aangelegenheid was in het cultureel centrum, kiest de directie dit jaar voor een ‘plechtige drive-in-proclamatie’.

“Om ouders en familieleden - ondanks de uitzonderlijke omstandigheden - toch de kans te geven aanwezig te zijn op dit voor de leerlingen belangrijke moment, organiseren we onze proclamatie dit jaar in de vorm van een drive-in” liet de directie zopas aan de betrokken leerlingen en ouders weten. “Daarbij wordt een kort fotomoment gehouden waarbij leerling en de eventueel begeleidende gezinsleden gefotografeerd kunnen worden.”

Rekening houdend met de geldende coronamaatregelen worden de leerlingen op een vooraf afgesproken tijdstip verwacht via de hoofdingang aan de Bessemerstraat en verlaten ze na de korte plechtigheid de school langs de Roelerdreef.

“Als cadeautje ontvangen alle afgestudeerden van hun klastitularis en aanwezige directie een pakketje met hun diploma, een afscheidskaartje, een flesje cava en een mondmasker met de tekst #TISGELUKT” meldt de directie.

De proclamatie vindt plaats op donderdag 25 juni vanaf 17 uur.