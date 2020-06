Kinderboerderij Pietersheim gaat woensdag 10 juni weer open

Lanaken - Na drie maanden coronasluiting opent Domein Pietersheim woensdag 10 juni zijn deuren. Door de werken aan een aantal paden kunnen echter nog niet alle ingangen gebruikt worden. Drie poorten zijn wel open voor de eventuele bezoekers: de ingang bij Hoeve Pietersheim, de ingang bij de speeltuin en de ingang aan de achterkant van het domein.

De hoofdingang en de ingang via de parking van de tennispleinen zijn voorlopig nog niet toegankelijk omwille van de werken aan de bestrating. Op het domein worden nadarhekken geplaatst om de zone van deze werken duidelijk af te bakenen.

De knuffelweide en het fietsverhuur blijven voorlopig iets langer gesloten en zijn pas vanaf zaterdag 13 juni weer beschikbaar tijdens de weekends. In de knuffelweide worden er slechts twee gezinnen gelijktijdig toegelaten - elk in zijn eigen bubbel en met de nodige afstand van elkaar. Gemeenschapswachten zullen waken over het opvolgen van de coronamaatregelen.

Ook de speeltuin is opnieuw open, meer zelfs: er zijn een zestal nieuwe toestellen bijgeplaatst. Ten slotte kunnen bezoekers die op zoek zijn naar toeristische informatie ook weer terecht bij de balie in de Waterburcht, elke dag van 13 tot 17 uur. Daar en in het park blijven de openbare toiletten tot nader order gesloten.