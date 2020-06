Bibliotheek weer open vanaf maandag 8 juni

Lanaken - Bijna drie maanden na de verplichte 'coronasluiting' opent de gemeentelijke bibliotheek opnieuw haar deuren vanaf maandag 8 juni. De bezoekers moeten zich dan wel houden aan een aantal 'spelregels' om een vlotte en vooral veilige dienstverlening te kunnen garanderen.

In de eerste plaats worden er maximaal 25 lezers gelijktijdig toegelaten in de bib. Zij respecteren de veiligheidsafstand van 1,5 m, volgen de aangegeven looproutes en nemen een gedesinfecteerd winkelmandje bij het binnenkomen. Er wordt slechts één lezer per gezin toegelaten, die niet langer dan 30 minuten aanwezig blijft. Best is dus om thuis - zo nodig in samenspraak met de huisgenoten-lezers - op voorhand een 'leeslijstje' op te stellen om geen tijd te verliezen.

Goed om te weten is ook dat de leeszaal voorlopig nog gesloten blijft en dat de PC's om het internet te raadplegen niet beschikbaar zijn. Boeken terug inleveren kan te allen tijde via het 'inleverluik' en ook de take-away service blijft doorlopen.

In dit coronatijdperk is de bib tot nader orden op maandag tot en met vrijdag open van 10 tot 12 en van 13 tot 17 u. Op zaterdag en zondag is dat van 9.30 tot 12.30 u.

Info: bibliotheek - 089 716029