Gemeenteraad vergadert maandag 8 juni opnieuw digitaal

Riemst - De vergadering van de gemeenteraad van maandag 8 juni gaat opnieuw digitaal door. "We zitten met meerdere leden die behoren tot de zogenaamde risicogroep in dit coronatijdperk en we rekenen daarom op het begrip en de collegialiteit van de overige leden" verantwoordt burgemeester Mark Vos (CD&V) zijn beslissing om via 'conference call' te vergaderen.

Aan de agenda staan onder meer volgende punten: het opmaken van een beheersplan voor de ondergrondse mergelgroeven van het Plateau van Caestert, het bestek i.v.m. de herinrichting van de Sint-Maartensstraat in Genoelselderen, de aanpassing van de verkoopprijzen van de gemeentelijke bouwpercelen in de verkaveling De Moult in Zussen, de aanstelling van de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en de vaststelling van de gemeentelijke acultatieve toelagen voor 2020. In bijkomende agendapunten vraagt raadslid Jan Peumans (N-VA) de oprichting van een voorpost van de brandweerzone Oost-Limburg in Riemst en de herinrichting van het kruispunt Kruisherenstraat - Heiligenstraat in Herderen.