Gemeente betaalt rente voor wie Limburgse renovatielening aangaat

Lanaken - Het gemeentebestuur van Lanaken doet er alles aan om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te behalen. Naast een tussenkomst in de kosten van een energiescan voor bedrijven, besliste de gemeenteraad onlangs om ook de rente ten laste te nemen van inwoners die de Limburgse renovatielening aangaan.

Tijdens de vorige legislatuur nam het gemeentebestuur het initiatief om de rente ten laste te nemen voor inwoners die via de Limburgse renovatielening eventuele energiebesparende investeringen in hun huis wilden financieren. Die beslissing kende heel wat succes.

Schepen Christel Gorissen (SP.a/Groen): "Die maatregel hebben we zopas verlengd. Inwoners kunnen contact opnemen met het Limburgs energiehuis om een lening af te sluiten. Met deze lening kunnen ze tot € 30.000 lenen aan 1,5%, met een looptijd van maximum 10 jaar. De helft van het geleende geld dient in energiebesparende maatregelen geïnvesteerd te worden. Zodra de lening loopt, stort de gemeente het totale bedrag van de rente aan de bank, waardoor de inwonersf feitelijk een renteloze lening hebben aangegaan."

Voor persoonlijk advies over al de mogelijke energiebesparende investeringen in hun woning, kunnen geïnteresseerden terecht op de zitdagen van Stebo in het gemeentehuis. Indien nodig wordt verwezen naar diensten die in het aanbod van het energiehuis vervat zijn zoals de huisdokter, energie- en quickscans of de burenpremie.

Meer informatie: www.energiehuislimburg.be/lening