Zonneweide in Lanakerveld Maastricht komt er al in 2022

Lanaken - De gemeente Maastricht heeft zopas een partner gevonden om de reusachtige zonneweide van 32 ha in het Lanakerveld te realiseren en te exploiteren. Het is projectontwikkelaar Sunvest uit Utrecht. In de Maastrichtse gemeenteraad was er een breed draagvlak voor het project, nu moet de investeerder dat ook nog creëren bij de buurtbewoners.

De door de bewoners van de wijken Malberg en Oud-Caberg erg gecontesteerde zonneweide bestrijkt met haar 32 ha een uitzonderlijk groot gebied in het Lanakerveld, te vergelijken met 64 aanpalende voetbalden. Aan Belgische kant wordt het begrensd door het onlangs aangelegde grensoverschrijdende fietspad dat Lanaken via o.m. de bedrijvenzone Europark met Maastricht verbindt. Op de toekomstige zonneweide komen zowat 135.000 zonnepanelen te liggen, goed voor een jaarproductie van ruim 50 MWh en een CO2-reductie van ca. 30.000 ton per jaar. De zonneweide voorziet hiermee in de energievoorziening van zo’n 20.000 huishoudens.

“Bij de realisatie van de weide wordt rekening gehouden met een verantwoorde inpassing in het ecosysteem, waarbij het landschap, de biodiversiteit, bodemkwaliteit, watermanagement, de omgeving, omwonenden, energietransitie, archeologie en participatie belangrijke uitgangspunten zijn. Een draagvlak wordt gecreëerd door mensen te betrekken en een stem te geven in het proces” luidt het bij Sunvest.

Voor het project wordt samengewerkt met de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC). Dat is een initiatief van Maastrichtenaren die vinden dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de gemeente. Samen met EMEC gaat Sunvest de komende periode in gesprek met de direct betrokkenen om haar initiatief verder uit werken. Via het crowdfunding platform ‘ZonnepanelenDelen’ kunnen alle Maastrichternaren participeren in een gedeelte van het park.

Aan het gigantische project hangt een prijskaartje van ruim 32 miljoen euro. Sunvest wil met de eerste twee velden (20 ha) reeds starten in het eerste kwartaal van 2022, terwijl het derde veld (12 ha) ontwikkeld zal worden vanaf oktober 2022, want tot dan is het verpacht. Burgemeester Marino Keulen gaf eerder al te kennen: “Ons bestuur vindt dat geen slecht initiatief. Voor zowel mens, dier als milieu is de productie van groene energie immers erg belangrijk.”